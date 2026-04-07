Intensifican bombeo en mina: extraen 9.5 litros por segundo para rescatar a mineros atrapados

ROSARIO. _ La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que actualmente se trabaja en la extracción de 9.5 litros de agua por segundo, como parte de las maniobras de rescate de trabajadores atrapados en la mina Santa Fe, en Rosario.

A través de un comunicado difundido la mañana de este martes, la institución señaló que, para ello, se montó una segunda línea de conducción en la electrobomba principal, encargada de extraer agua del interior de la mina.

Según la dependencia, esto representa una extracción de 34 mil 200 litros de agua por hora, con el fin de desfogar el interior y facilitar el rescate.

No obstante, las autoridades apuntaron que buscan incorporar una tercera línea de conducción de agua para acelerar el desfogue.

Además, Protección Civil Nacional indicó que hay instalados dos genófonos dentro de la mina, que permiten la comunicación con los socorristas que participan.