$!Intenta matar a su expareja a cuchilladas frente a sus hijos en Los Mochis

AHOME. _ Una mujer de 39 años de edad permanece hospitalizada en estado grave luego de ser atacada presuntamente por su expareja sentimental con un arma blanca al interior de su domicilio, en la colonia Praderas de Villa, al suroriente de Los Mochis, municipio de Ahome.

La víctima, identificada como Virginia “N”, fue agredida frente a los hijos de ambos, quienes al presenciar el ataque llamaron al número de emergencias 911 para solicitar auxilio.

Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado sobre la calle Chapultepec, entre Mariano Matamoros y Leona Vicario.

De acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), el presunto agresor, identificado como Abraham “N”, acudió al domicilio para recoger algunas pertenencias personales tras la reciente separación de la pareja. Sin embargo, una discusión entre ambos derivó en la agresión.