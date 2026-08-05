$!Intenta matar a su expareja a cuchilladas frente a sus hijos en Los Mochis

AHOME. _ Una mujer de 39 años de edad permanece hospitalizada en estado grave luego de ser atacada presuntamente por su expareja sentimental con un arma blanca al interior de su domicilio, en la colonia Praderas de Villa, al suroriente de Los Mochis, municipio de Ahome.
La víctima, identificada como Virginia “N”, fue agredida frente a los hijos de ambos, quienes al presenciar el ataque llamaron al número de emergencias 911 para solicitar auxilio.
Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado sobre la calle Chapultepec, entre Mariano Matamoros y Leona Vicario.
De acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), el presunto agresor, identificado como Abraham “N”, acudió al domicilio para recoger algunas pertenencias personales tras la reciente separación de la pareja. Sin embargo, una discusión entre ambos derivó en la agresión.
Las indagatorias establecen que el hombre tomó un cuchillo de la cocina y atacó a la mujer en repetidas ocasiones. La víctima intentó resguardarse al correr hacia el patio trasero de la vivienda; no obstante, fue alcanzada por el agresor, quien le provocó múltiples heridas, entre ellas una lesión de gravedad en el cuello.
La llamada realizada por los menores permitió la movilización de elementos de seguridad y de los cuerpos de emergencia.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a Virginia “N” y, tras estabilizarla, la trasladaron bajo un operativo de apoyo vial a una clínica privada del sector Centro de Los Mochis, donde permanece internada con pronóstico reservado.
Antes de huir del lugar, Abraham “N” presuntamente se ocasionó diversas heridas con la misma arma utilizada en la agresión. Hasta el momento, las autoridades mantienen un operativo de búsqueda para localizarlo.
Elementos de la Policía Municipal de Ahome, la Policía Estatal Preventiva y la Guardia Nacional acordonaron la zona para preservar la escena. Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento del inmueble, aseguraron los indicios e integraron la carpeta de investigación por el delito de feminicidio en grado de tentativa.