$!Intentaba cruzar el bulevar: adulto mayor muere arrollado por camión urbano en Los Mochis

AHOME. _ Un adulto mayor murió de forma instantánea tras ser atropellado por un camión del transporte público la mañana de este martes 14 de abril, en Los Mochis. El accidente se registró alrededor de las 9:30 horas en el cruce del bulevar Rosendo G. Castro y la avenida Ignacio Zaragoza, uno de los puntos con mayor afluencia vehicular de la ciudad.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima, cuya identidad no ha sido establecida, intentaba cruzar el bulevar cuando fue embestida por un camión urbano con número económico 71, de la ruta Cedros-Virreyes.

La unidad circulaba de norte a sur sobre la avenida Zaragoza y, al intentar incorporarse al bulevar Rosendo G. Castro, el operador presuntamente no advirtió la presencia del peatón y lo arrolló, pasándole por encima con las llantas delanteras.

Tras el impacto, el conductor descendió de la unidad y se retiró del lugar con rumbo desconocido.

Paramédicos acudieron minutos después, pero solo confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, quedando su cuerpo sobre la cinta asfáltica. Elementos de Tránsito y Policía Municipal acordonaron la zona y desviaron el tráfico para resguardar el área del accidente.

Posteriormente, personal de la Dirección General de Investigación Pericial de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento de evidencias y medición de huellas de frenado.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, en espera de su identificación por parte de familiares.

Autoridades implementaron un operativo de búsqueda y revisan cámaras de videovigilancia en la zona para localizar al conductor y deslindar responsabilidades.