$!Intentan asaltar a chofer de plataforma y le disparan en la colonia Federico Velarde, en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un conductor de transporte por plataforma resultó herido de bala durante un presunto intento de asalto registrado la madrugada de este lunes en la colonia Federico Velarde, en Mazatlán.

El reporte de detonaciones de arma de fuego se recibió alrededor de las 05:00 horas de este lunes 19 de octubre, en el cruce de la avenida Arnaldo Rigodanza y la calle Mercurio, en el mencionado sector.

De acuerdo con el testimonio del conductor ante las autoridades, acudió al lugar para recoger a un pasajero, quien presuntamente intentó asaltarlo. Al resistirse, el agresor le disparó en varias ocasiones.