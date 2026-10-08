$!Intentan asaltar tienda de conveniencia en Culiacán; uno de los presuntos ladrones resulta herido

CULIACÁN. _ Dos hombres intentaron ingresar a una tienda de conveniencia durante la madrugada de este jueves, en la colonia Adolfo López Mateos, en Culiacán, donde provocaron daños materiales. Durante el hecho, uno de los presuntos asaltantes resultó herido.

El hecho habría ocurrido alrededor de las 2:00 horas, en el establecimiento ubicado en el cruce de las calles Pablo Macías Valenzuela y Francisco José Mújica, en el sector antes mencionado, cuando dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y presuntamente portaban un cuchillo.

De acuerdo a la información recabada en el sitio, sujetos quebraron uno de los cristales para intentar ingresar al establecimiento, donde se encontraba personal que cubría el turno de madrugada.

Durante el intento de ingreso uno de los hombres resultó herido en una pierna, por lo que ambos huyeron caminando del lugar.