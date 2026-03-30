$!Intentan incendiar camioneta en sector Montebello de Culiacán

CULIACÁN._ Un intento de incendio provocado contra un vehículo de modelo reciente movilizó a las corporaciones de seguridad y auxilio la mañana de este lunes en el sector Montebello, al sur de la ciudad, dejando únicamente daños materiales en la unidad. De acuerdo con testimonios y reportes de las autoridades presentes en el sitio, el incidente ocurrió en el estacionamiento de una sucursal bancaria cercana a un centro comercial. Un hombre desconocido se aproximó a una camioneta Kia Seltos, color blanco y modelo reciente, la cual se encontraba estacionada en el lugar.

Testigos señalaron que el individuo utilizó un cincel para romper uno de los cristales traseros del lado derecho. Posteriormente, roció el interior y exterior del vehículo con gasolina que transportaba en un recipiente de plástico e inició el fuego. Elementos del Ejército Mexicano que se encontraban en las inmediaciones, junto con personal de Bomberos de Culiacán, acudieron de inmediato para sofocar las llamas antes de que se extendieran por toda la carrocería.