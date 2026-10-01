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Intentan incendiar local en el Centro de Culiacán

Sujetos desconocidos habrían rociado una sustancia y prendido fuego al establecimiento habilitado como cuartería; Bomberos sofocaron las llamas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
01/10/2026 22:12
01/10/2026 22:12

CULIACÁN._ Un local ubicado en el primer cuadro de Culiacán fue blanco de un intento de incendio durante la noche de este jueves, sobre la Calle José María Morelos.

El reporte fue emitido a las autoridades alrededor de las 20:30 horas, en el tramo entre las calles Cristóbal Colón y Mariano Escobedo.

De manera preliminar, se dio a conocer que el establecimiento atacado es habilitado como cuartería, a donde llegaron sujetos desconocidos y rociaron aditivos para posteriormente prender fuego al inmueble.

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Elementos de la Policía Municipal de Culiacán y el Ejército Mexicano se movilizaron y cerraron dicho tramo de la Calle Morelos, y confirmaron los daños al domicilio.

Con apoyo de personal de Bomberos Culiacán, sofocaron las llamas en unos minutos y aseguraron la zona.

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