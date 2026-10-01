$!Intentan incendiar local en el Centro de Culiacán

CULIACÁN._ Un local ubicado en el primer cuadro de Culiacán fue blanco de un intento de incendio durante la noche de este jueves, sobre la Calle José María Morelos.

El reporte fue emitido a las autoridades alrededor de las 20:30 horas, en el tramo entre las calles Cristóbal Colón y Mariano Escobedo.

De manera preliminar, se dio a conocer que el establecimiento atacado es habilitado como cuartería, a donde llegaron sujetos desconocidos y rociaron aditivos para posteriormente prender fuego al inmueble.