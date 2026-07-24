$!Intento de despojo de un auto y reporte de disparos alteran el orden en la Zona Dorada, en Mazatlán

MAZATLÁN._ El intento de despojo de auto a mano armada, en una área gastronómica de la Avenida Rafael Buelna en el acceso a la Zona Dorada, activó un fuerte operativo de corporaciones policíacas este viernes.
El reporte de detonaciones de arma de fuego se emitió a las 20:20 horas afuera de un restaurante sobre la vía en mención.
Tras el despliegue operativo, los elementos policíacos atendieron la denuncia de un ciudadano que refirió haber sido víctima de un intento de despojo del automóvil Toyota Corolla que conducía.
Tras unos minutos de inspección en la zona de la agresión, el afectado fue asesorado para que presentara su denuncia formal y en ese momento se retiró del lugar.
En el despliegue participaron agentes de la Policía Municipal, Estatal y efectivos del Ejército, Marina y Guardia Nacional.