Seguridad
|
Violencia

Intento de despojo de un auto y reporte de disparos alteran el orden en la Zona Dorada, en Mazatlán

El reporte de detonaciones afuera de un restaurante movilizó a policías y fuerzas federales a la Avenida Rafael Buelna durante la noche del viernes
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
24/07/2026 21:08
24/07/2026 21:08

MAZATLÁN._ El intento de despojo de auto a mano armada, en una área gastronómica de la Avenida Rafael Buelna en el acceso a la Zona Dorada, activó un fuerte operativo de corporaciones policíacas este viernes.

El reporte de detonaciones de arma de fuego se emitió a las 20:20 horas afuera de un restaurante sobre la vía en mención.

$!Intento de despojo de un auto y reporte de disparos alteran el orden en la Zona Dorada, en Mazatlán

Tras el despliegue operativo, los elementos policíacos atendieron la denuncia de un ciudadano que refirió haber sido víctima de un intento de despojo del automóvil Toyota Corolla que conducía.

$!Intento de despojo de un auto y reporte de disparos alteran el orden en la Zona Dorada, en Mazatlán

Tras unos minutos de inspección en la zona de la agresión, el afectado fue asesorado para que presentara su denuncia formal y en ese momento se retiró del lugar.

En el despliegue participaron agentes de la Policía Municipal, Estatal y efectivos del Ejército, Marina y Guardia Nacional.

$!Intento de despojo de un auto y reporte de disparos alteran el orden en la Zona Dorada, en Mazatlán
#Violencia
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube