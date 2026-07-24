$!Intento de despojo de un auto y reporte de disparos alteran el orden en la Zona Dorada, en Mazatlán

MAZATLÁN._ El intento de despojo de auto a mano armada, en una área gastronómica de la Avenida Rafael Buelna en el acceso a la Zona Dorada, activó un fuerte operativo de corporaciones policíacas este viernes.

El reporte de detonaciones de arma de fuego se emitió a las 20:20 horas afuera de un restaurante sobre la vía en mención.