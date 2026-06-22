$!Intento de despojo en Culiacán deja a un menor de 8 años herido por esquirla de bala

CULIACÁN. _ Un menor de 8 años resultó lesionado por una esquirla de bala en el brazo izquierdo tras un presunto intento de despojo de vehículo registrado sobre la avenida Álvaro Obregón, en las inmediaciones de la colonia Guadalupe, cerca del templo de La Lomita, en Culiacán.
La víctima fue identificada como Abelardo. De acuerdo con la información médica preliminar, la lesión que presenta no pone en riesgo su vida.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas, cuando el menor arribó a las instalaciones de la Cruz Roja Culiacán a bordo de un vehículo Honda Accord color blanco, modelo antiguo, en el que era trasladado por sus familiares. La unidad presentaba al menos un impacto de bala en el parabrisas del lado del conductor.
De acuerdo con el reporte, el automóvil en el que viajaban el menor y su familia fue interceptado por un vehículo desconocido. Sus ocupantes habrían realizado al menos un disparo contra la unidad, provocando que una esquirla lesionara al menor en el brazo izquierdo.
Según los primeros informes, los agresores intentaban despojarlos del vehículo y, al intentar obligarlos a detener la marcha, comenzaron a disparar, causando las lesiones al menor.
Tras el ataque, el conductor se dirigió a la base de la Cruz Roja ubicada en el centro de la capital, donde el menor fue auxiliado por paramédicos de la institución.
Elementos del Ejército Mexicano resguardaron la zona, mientras personal de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes.