$!Intento de privación de la libertad desata balacera en plaza de Culiacán; hay 3 heridos y autos baleados

CULIACÁN. _ Un tiroteo registrado este miércoles en el estacionamiento de una plaza comercial de Culiacán, dejó a tres personas heridas de bala, así como cinco vehículos dañados y un arma corta abandonada. De acuerdo con información obtenida en el sitio, los disparos se habrían dado en medio de un intento de privación ilegal de la libertad contra el ocupante de un Nissan Versa color blanco, quien iba acompañado de su pareja.

Supuestamente, la víctima de este intento de plagio forcejeó con uno de sus agresores, lo desarmó e inició un intercambio de disparos aproximadamente a las 10:30 horas.

Consecuencia de la balacera resultaron tres personas heridas, quienes permanecen sin identificar. Dos trataron de refugiarse en los baños de un gimnasio cercano, y la otra fue hallada por autoridades afuera de la plaza.

El auto de la víctima quedó con manchas de sangre e impactos de bala, y otros cuatro vehículos estacionados recibieron daños, ya sea en carrocería o en cristales. Debajo del Versa blanco, fue localizada un arma corta abandonada, presuntamente la que logró quitarle la víctima a su agresor.

Por el estacionamiento de la plaza, ubicada entre el bulevar Emiliano Zapata y la avenida Manuel Clouthier, quedaron regados casquillos percutidos y una sandalia que supuestamente pertenecía al hombre que trató de ser plagiado.