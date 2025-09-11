Intento de robo de vehículo desata ataque armado en el fraccionamiento Villa Bonita

CULIACÁN. _ Un intento de despojo de vehículo terminó en el ataque armado que dejó a un hombre y una mujer heridos la mañana de este jueves 11 de septiembre, en el fraccionamiento Villa Bonita, al sur de la capital sinaloense.

De acuerdo con imágenes captadas por una cámara de seguridad, al menos tres sujetos armados intentaron robar una camioneta Nissan Frontier en la que se encontraba la pareja. Los agresores arribaron en un vehículo blanco, se estacionaron frente a las víctimas para bloquear su paso y descendieron para interceptarlos.

Uno de los hombres intentó abrir la puerta del copiloto, pero el conductor del Nissan puso el vehículo en reversa para intentar escapar. En ese momento, los agresores abrieron fuego contra la unidad.