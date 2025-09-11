Intento de robo de vehículo desata ataque armado en el fraccionamiento Villa Bonita

CULIACÁN. _ Un intento de despojo de vehículo terminó en el ataque armado que dejó a un hombre y una mujer heridos la mañana de este jueves 11 de septiembre, en el fraccionamiento Villa Bonita, al sur de la capital sinaloense.
De acuerdo con imágenes captadas por una cámara de seguridad, al menos tres sujetos armados intentaron robar una camioneta Nissan Frontier en la que se encontraba la pareja. Los agresores arribaron en un vehículo blanco, se estacionaron frente a las víctimas para bloquear su paso y descendieron para interceptarlos.
Uno de los hombres intentó abrir la puerta del copiloto, pero el conductor del Nissan puso el vehículo en reversa para intentar escapar. En ese momento, los agresores abrieron fuego contra la unidad.
Los disparos continuaron durante varios segundos antes de que los atacantes huyeran del lugar, dejando a ambas víctimas lesionadas por impactos de bala y la camioneta con múltiples daños.
El ataque se registró alrededor de las 11:30 horas, en el cruce del bulevar de los Himalayas y la avenida de los Peninos. La balacera fue reportada al número de emergencias 9-1-1.
Elementos del Ejército Mexicano aseguraron la escena, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.