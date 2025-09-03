Intento de robo en camión de la ruta Cucas-Centro dejó un herido en Culiacán, confirma FGE

CULIACÁN. _ La agresión registrada la mañana de este miércoles a bordo de un camión urbano de la ruta Cucas-Centro fue producto de un intento de robo, confirmó la fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

De acuerdo con la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), los hechos ocurrieron en la colonia Centro de Culiacán, donde uno de los ayudantes del chofer resultó herido por disparo de arma de fuego durante el forcejeo con los presuntos asaltantes.