Intento de robo en camión de la ruta Cucas-Centro dejó un herido en Culiacán, confirma FGE

CULIACÁN. _ La agresión registrada la mañana de este miércoles a bordo de un camión urbano de la ruta Cucas-Centro fue producto de un intento de robo, confirmó la fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo.
De acuerdo con la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), los hechos ocurrieron en la colonia Centro de Culiacán, donde uno de los ayudantes del chofer resultó herido por disparo de arma de fuego durante el forcejeo con los presuntos asaltantes.
“Hay una persona lesionada, que iba como ayudante del chofer del camión urbano, y se reporta una persona detenida por los propios pasajeros. Estamos en espera de recibir la puesta a disposición por detención en flagrancia”, indicó Sánchez Kondo.
La funcionaria detalló que el caso fue abordado en la Mesa de Seguridad realizada la mañana de este mismo miércoles, y confirmó que la lesión que presenta la víctima es de carácter grave.
El incidente se registró alrededor de las 7:20 horas, cuando se reportó una discusión a bordo de la unidad, la cual culminó con disparos de arma de fuego. Uno de los agresores fue detenido por los pasajeros, mientras que otro logró darse a la fuga.