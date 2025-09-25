$!Intento de robo termina en asesinato a balazos en el sector San Isidro, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos durante la noche de este jueves 25 de septiembre tras un intento de robo de vehículo en el sector San Isidro, al sur de Culiacán.

Según reportes, el hecho ocurrió alrededor de las 18:00 horas entre la calle Colinas de la Quebrada y avenida Real del Parque, en las inmediaciones de la colonia Protocolo Alfa.

Refieren que la víctima se encontraba junto con su esposa a bordo de su vehículo de color rojo cuando fueron interceptados por sujetos armados circulando en una motocicleta.

Los gatilleros intentaron despojar de la unidad al hombre, provocando que este la terminara impactando contra un poste de luz.

Fue al descender del vehículo cuando se registró un forcejeo entre ambas partes, momento en el que el conductor terminó recibiendo al menos dos disparos.

Tras la agresión, los responsables abordaron su motocicleta y emprendieron la huida, dejando al hombre gravemente herido en el lugar. Por su parte, la pareja de la víctima se reporta que resultó ilesa.