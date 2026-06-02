$!Intentó huir, pero lo alcanzaron las balas: asesinan a un hombre en la Toledo Corro, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre murió asesinado a tiros durante la mañana de este martes 2 de junio, sobre una calle de terracería en una cuchilla en la colonia Ampliación Antonio Toledo Corro, al sur de Culiacán.

La víctima murió sobre la calle Mina magisterial, casi en el crucero con la calle Mina Plomosa y cerca de la avenida Patria, a unos metros de una taquería en la cual comensales se encontraban en el lugar.

Fueron testigos y vecinos quienes denunciaron aproximadamente a las 8:20 horas, sobre el atentado contra una persona, quien trató de huir en el lugar y cayó tendida sobre la vía pública.