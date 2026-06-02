$!Intentó huir, pero lo alcanzaron las balas: asesinan a un hombre en la Toledo Corro, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre murió asesinado a tiros durante la mañana de este martes 2 de junio, sobre una calle de terracería en una cuchilla en la colonia Ampliación Antonio Toledo Corro, al sur de Culiacán.
La víctima murió sobre la calle Mina magisterial, casi en el crucero con la calle Mina Plomosa y cerca de la avenida Patria, a unos metros de una taquería en la cual comensales se encontraban en el lugar.
Fueron testigos y vecinos quienes denunciaron aproximadamente a las 8:20 horas, sobre el atentado contra una persona, quien trató de huir en el lugar y cayó tendida sobre la vía pública.
El occiso no ha sido identificado y únicamente se pudo constatar que se trata de un varón, que cayó descalzo y recostado boca arriba.
A unos metros de donde yace el cadáver, una pared de un local en renta recibió aproximadamente cinco impactos de bala, presuntamente relacionados al homicidio.
El hecho se reportó casi simultáneo a una privación ilegal de la libertad de un conductor de un Jetta gris, en el sector Mercado de Abastos, a menos de un kilómetro del lugar.
No obstante, autoridades no han confirmado sin ambos hechos están relacionados entre sí.
La zona fue acordonada por personal de la Guardia Nacional, a la espera de que arribe personal de la Fiscalía General del Estado a desplegar las diligencias pertinentes.