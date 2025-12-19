$!Intercambio de disparos tras intento de robo de vehículo al sur de Culiacán, deja un herido y un detenido

Un intento de robo de vehículo habría derivado en un intercambio de disparos la mañana de este jueves en el sector sur de Culiacán, de acuerdo con información preliminar, lo que dejó como saldo inicial a una persona herida y un presunto agresor detenido. Los hechos se registraron alrededor de las 8:40 horas sobre el bulevar Jesús Kumate, en el cruce con el bulevar de Las Torres, en las inmediaciones de la Feria Ganadera. La versión preliminar del hecho indica que un grupo de civiles intentó despojar una camioneta sobre el bulevar Jesús Kumate, el conductor se opuso y le dispararon.

Además, en el sitio resultaron afectados al menos cinco unidades, entre vehículos particulares que se encontraban en las inmediaciones del sector, así como un par de motocicletas que estaban en exhibición en un comercio cercano. Uno de los más dañados fue un vehículo de transporte de una empresa panificadora, que recibió al menos seis impactos de bala en el parabrisas, aparentemente de manera colateral, que entraron por la ventana del conductor. El personal de dicha empresa se reportó ileso, y el vehículo ya fue retirado del lugar.

Uno de los más dañados fue un vehículo de transporte de una empresa panificadora, que recibió al menos seis impactos de bala en el parabrisas, aparentemente de manera colateral, los cuales ingresaron por la ventana del conductor. El personal de dicha empresa se reportó ileso y el vehículo ya fue retirado del lugar. También ingresó un proyectil por una ventana de una farmacia ubicada en la esquina entre ambas vialidades, lo que dejó afectaciones materiales al inmueble y a algunos productos, sin que los trabajadores resultaran heridos.