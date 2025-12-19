$!Intercambio de disparos tras intento de robo de vehículo deja un herido detenido en el sur de Culiacán

Un intento de robo de vehículo habría derivado en un intercambio de disparos la mañana de este jueves en el sector sur de Culiacán, de acuerdo con información preliminar, lo que dejó como saldo inicial a una persona herida que quedó en calidad de detenida.
Los hechos se registraron alrededor de las 8:40 horas sobre el bulevar Jesús Kumate, en el cruce con el bulevar de Las Torres, en las inmediaciones de la Feria Ganadera.
Durante el operativo, un vehículo fue asegurado por las autoridades, mientras que en la zona se desplegó un fuerte dispositivo por parte de corporaciones militares y de seguridad, lo que generó afectaciones a la circulación.
Además, en el sitio un vehículo de transporte de una empresa panificadora recibió al menos seis impactos de bala en el parabrisas, aparentemente de manera colateral.
El personal de dicha empresa se reportó ileso, y el vehículo ya fue retirado del lugar.
Asimismo, sobre uno de los carriles del bulevar Jesús Kumate se localizó abandonada un arma larga, presuntamente un fusil AK-47, el cual quedó asegurado.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial que confirme lo ocurrido ni han precisado el estado de salud de la persona lesionada.