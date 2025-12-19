$!Intercambio de disparos tras intento de robo de vehículo deja un herido detenido en el sur de Culiacán

Un intento de robo de vehículo habría derivado en un intercambio de disparos la mañana de este jueves en el sector sur de Culiacán, de acuerdo con información preliminar, lo que dejó como saldo inicial a una persona herida que quedó en calidad de detenida.

Los hechos se registraron alrededor de las 8:40 horas sobre el bulevar Jesús Kumate, en el cruce con el bulevar de Las Torres, en las inmediaciones de la Feria Ganadera.