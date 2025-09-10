Internan a niño con autismo por quemaduras; señalan a su padrastro

CULIACÁN. _ Un menor de 7 años de edad fue ingresado la tarde del martes al área de urgencias del Hospital Pediátrico de Sinaloa, con quemaduras de primero y segundo grado en diversas partes del cuerpo. De acuerdo con las primeras versiones, las lesiones habrían sido provocadas por su padrastro, quien se encuentra prófugo.

El niño, diagnosticado con trastorno del espectro autista, presentaba quemaduras visibles en un brazo y la pierna derecha, lesiones que habrían ocurrido el lunes, según los reportes médicos. Tras la agresión, el presunto responsable huyó del lugar.

Personal médico notificó a las autoridades, por lo que elementos de la Policía se trasladaron al hospital y solicitaron la intervención del Ministerio Público, el cual abrió una carpeta de investigación por el posible delito de maltrato infantil.

Fuentes cercanas señalaron que el menor ya había sido atendido previamente en el mismo hospital por lesiones compatibles con abuso.