Investiga FGE muerte de dos personas tras incendio en centro de rehabilitación de Los Mochis

AHOME. _ La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abierta una investigación por el homicidio de dos personas tras el incendio registrado la tarde del domingo 9 de agosto en un centro de rehabilitación ubicado en el fraccionamiento La Cuchilla, informó Jesús Arnoldo Serrano Castelo, Vicefiscal regional en la zona norte.

Durante la reunión de la Mesa de Seguridad celebrada la mañana de este lunes, el funcionario estatal señaló que el caso aún no está clasificado jurídicamente como homicidio, ya que las autoridades continúan con las diligencias para determinar las causas del incendio y deslindar responsabilidades por los delitos que pudieran configurarse.

Serrano Castelo indicó que la investigación se lleva a cabo bajo estricto rigor legal y advirtió que todavía es prematuro establecer qué provocó el fuego.

“Ahí tenemos el homicidio de dos personas, y dos más lesionadas no lo clasificamos todavía, hasta que determinamos las causas y todo, ya les comento”, precisó Serrano Castelo al ser abordado sobre la situación legal del caso.

El Vicefiscal detalló que personal de Servicios Periciales continúa con el procesamiento de la escena, mientras agentes investigadores recaban entrevistas con posibles testigos que permitan establecer cómo ocurrió el siniestro y determinar las circunstancias que provocaron la muerte de las víctimas.