Investiga Fiscalía como feminicidio muerte de cuatro mujeres en El Mercadito de Culiacán

CULIACÁN. _ Como feminicidio investigará la Fiscalía General del Estado la muerte de las cuatro mujeres que perdieron la vida la noche del lunes 27 de abril en la zona de El Mercadito, en el sector Centro de Culiacán.

De acuerdo con la información proporcionada por la institución, las víctimas fueron localizadas en las inmediaciones del Mercado Rafael Buelna. Tras realizar las diligencias correspondientes, los peritos llevaron a cabo el procesamiento de la escena y la recolección de indicios para integrar la carpeta de investigación por este multihomicidio.