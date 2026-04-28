Investiga Fiscalía como feminicidio muerte de cuatro mujeres en El Mercadito de Culiacán

CULIACÁN. _ Como feminicidio investigará la Fiscalía General del Estado la muerte de las cuatro mujeres que perdieron la vida la noche del lunes 27 de abril en la zona de El Mercadito, en el sector Centro de Culiacán.
De acuerdo con la información proporcionada por la institución, las víctimas fueron localizadas en las inmediaciones del Mercado Rafael Buelna. Tras realizar las diligencias correspondientes, los peritos llevaron a cabo el procesamiento de la escena y la recolección de indicios para integrar la carpeta de investigación por este multihomicidio.
Las cuatro mujeres identificadas como Karely “N”, de 41 años, e Itzel “N”, de 22, madre e hija, así como Sara Elizabeth “N”, de 30, y Teresa “N”, de 35, murieron tras un ataque a balazos registrado la noche del lunes 27 de abril.
El reporte se recibió alrededor de las 19:30 horas en un inmueble ubicado sobre la calle Miguel Hidalgo, entre las avenidas Jorge Granados Aguilar e Ignacio Aldama.
De acuerdo con información preliminar, hombres armados abrieron fuego contra las víctimas; no obstante, serán las autoridades investigadoras quienes determinen las causas del hecho.