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Investiga Fiscalía incendio provocado en casino de Culiacán tras muerte de empleada

Personal de la Fiscalía General del Estado realiza diligencias para esclarecer el incendio que cobró la vida de una trabajadora
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
05/05/2026 11:35
05/05/2026 11:35

CULIACÁN. _ Personal pericial de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribó este martes al inmueble siniestrado la tarde noche del lunes a fin de profundizar en las investigaciones sobre el incendio que causó la muerte de una empleada y dejó a otra lesionada.

Aproximadamente a las 10:30 horas, policías de investigación y peritos ingresaron al establecimiento para recabar indicios y evidencias fotográficas que permitan determinar las causas exactas del hecho.

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En el incidente perdió la vida Ana Cristina, de 31 años, quien laboraba en el centro de juegos y cuya causa de muerte se atribuyó a la inhalación de humo y lesiones por golpes. Otra trabajadora permanece hospitalizada con quemaduras de segundo grado tras intentar auxiliar a su compañera.

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Versiones recabadas en el sitio por testigos señalan que personas no identificadas ingresaron al local y arrojaron un artefacto explosivo, detonación que presuntamente originó el fuego.

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Integrantes del Cuerpo de Bomberos de Culiacán y de Protección Civil informaron que el material inflamable en el interior, como alfombras y cableado, generó un denso humo negro que dificultó las tareas de sofocación y el rescate de las víctimas.

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