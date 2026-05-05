$!Investiga Fiscalía incendio provocado en casino de Culiacán tras muerte de empleada

CULIACÁN. _ Personal pericial de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribó este martes al inmueble siniestrado la tarde noche del lunes a fin de profundizar en las investigaciones sobre el incendio que causó la muerte de una empleada y dejó a otra lesionada.

Aproximadamente a las 10:30 horas, policías de investigación y peritos ingresaron al establecimiento para recabar indicios y evidencias fotográficas que permitan determinar las causas exactas del hecho.