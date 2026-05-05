$!Investiga Fiscalía incendio provocado en casino de Culiacán tras muerte de empleada

CULIACÁN. _ Personal pericial de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribó este martes al inmueble siniestrado la tarde noche del lunes a fin de profundizar en las investigaciones sobre el incendio que causó la muerte de una empleada y dejó a otra lesionada.
Aproximadamente a las 10:30 horas, policías de investigación y peritos ingresaron al establecimiento para recabar indicios y evidencias fotográficas que permitan determinar las causas exactas del hecho.
En el incidente perdió la vida Ana Cristina, de 31 años, quien laboraba en el centro de juegos y cuya causa de muerte se atribuyó a la inhalación de humo y lesiones por golpes. Otra trabajadora permanece hospitalizada con quemaduras de segundo grado tras intentar auxiliar a su compañera.
Versiones recabadas en el sitio por testigos señalan que personas no identificadas ingresaron al local y arrojaron un artefacto explosivo, detonación que presuntamente originó el fuego.
Integrantes del Cuerpo de Bomberos de Culiacán y de Protección Civil informaron que el material inflamable en el interior, como alfombras y cableado, generó un denso humo negro que dificultó las tareas de sofocación y el rescate de las víctimas.