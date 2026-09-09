Investiga Fiscalía posible negligencia tras muerte de madre electrocutada en primaria de Culiacán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa investiga si existió una posible negligencia por parte de la institución educativa tras la muerte de una madre de familia que recibió una descarga eléctrica al interior de una escuela primaria de Culiacán la semana pasada.
La Fiscal General, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó que ya fue realizada la necropsia a la víctima, cuyo resultado estableció que la causa de muerte fue una descarga eléctrica.
“Fue un hecho culposo, tenemos la necropsia realizada a la víctima, la persona que lamentablemente perdió la vida, fue derivado de una descarga eléctrica”, señaló.
La funcionaria indicó que la Fiscalía analiza todas las circunstancias relacionadas con el accidente, incluida la posibilidad de que hubiera existido negligencia por parte de la institución educativa.
“Estamos nosotros investigando ese hecho, tenemos que analizar todas las variantes que pudieran, la posible negligencia por parte de la institución. Eso lo va a determinar la investigación”, explicó.
La investigación incluye la revisión de las condiciones en las que se encontraban las instalaciones eléctricas del plantel, particularmente los cables que, de acuerdo con los señalamientos realizados después del accidente, permanecían expuestos.
Sánchez Kondo indicó que personal pericial de la Fiscalía ya realizó trabajos en el lugar y recabó elementos que serán analizados mediante los dictámenes correspondientes.
“Todo eso, el personal pericial ya hizo levantamiento del trabajo, lo que nos deriven en los resultados en dictámenes periciales, pues nos van a dar la información”, señaló.
Además, la Fiscalía realiza entrevistas con el personal de la escuela como parte de las diligencias para determinar cómo ocurrió el accidente y si alguna persona o institución pudiera tener responsabilidad.
La Fiscal General indicó que también se busca establecer si las condiciones de los cables expuestos tenían tiempo en el plantel, como han señalado madres y padres de familia.
“Estamos haciendo las diligencias de las entrevistas al personal de la escuela y todo lo que nos conlleve a la investigación de ese lamentable hecho”, afirmó.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha determinado responsabilidades y será a partir de los peritajes, entrevistas y demás diligencias que se establezca si existió alguna omisión o negligencia relacionada con la muerte de la mujer.