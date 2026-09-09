Investiga Fiscalía posible negligencia tras muerte de madre electrocutada en primaria de Culiacán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa investiga si existió una posible negligencia por parte de la institución educativa tras la muerte de una madre de familia que recibió una descarga eléctrica al interior de una escuela primaria de Culiacán la semana pasada.

La Fiscal General, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó que ya fue realizada la necropsia a la víctima, cuyo resultado estableció que la causa de muerte fue una descarga eléctrica.

“Fue un hecho culposo, tenemos la necropsia realizada a la víctima, la persona que lamentablemente perdió la vida, fue derivado de una descarga eléctrica”, señaló.

La funcionaria indicó que la Fiscalía analiza todas las circunstancias relacionadas con el accidente, incluida la posibilidad de que hubiera existido negligencia por parte de la institución educativa.

“Estamos nosotros investigando ese hecho, tenemos que analizar todas las variantes que pudieran, la posible negligencia por parte de la institución. Eso lo va a determinar la investigación”, explicó.