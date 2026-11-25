MAZATLÁN. _ La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el aseguramiento de un inmueble en la colonia Francisco I. Madero, en Mazatlán, donde fueron localizados cuatro felinos, cuatro pavorreales y cinco vehículos, durante un cateo por una investigación relacionada con delitos contra la biodiversidad.

El cateo se realizó el pasado 23 de noviembre en una finca ubicada en el cruce de las calles Plan de Guadalupe y Gonzalo Escobar, en el mencionado sector.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la dependencia federal, el caso inició tras una denuncia ciudadana que alertó sobre los constantes rugidos de felinos que se escuchaban en el domicilio.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) acudieron al lugar durante labores de prevención y, al llegar, confirmaron que del inmueble provenían fuertes rugidos, así como sonidos de diversas aves, por lo que procedieron a resguardar la zona.

Posteriormente, un agente del Ministerio Público de la Federación obtuvo una autorización judicial para realizar la inspección del domicilio. La orden de cateo fue cumplimentada por elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal.

Durante la intervención fueron asegurados cuatro felinos, cuatro pavorreales, cinco vehículos, un remolque y el inmueble.