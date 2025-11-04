Investigan cinco muertes ocurridas en el penal de Aguaruto durante 2025

CULIACÁN. _ Al menos cinco fallecimientos de personas privadas de la libertad registrados durante el 2025 al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán se mantienen bajo investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Aunque no existen denuncias formales ante la instancia ministerial, la titular de la FGE, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó que se han iniciado de oficio las carpetas de investigación correspondientes para esclarecer cada caso.

La funcionaria explicó que, si bien los decesos se atribuyen a riñas entre internos o a aparentes padecimientos de salud, las autoridades revisan a fondo los expedientes en ambas situaciones.

La inestabilidad en el centro penitenciario se ha agudizado desde mayo de este año, cuando un enfrentamiento entre grupos antagónicos vinculados al Cártel de Sinaloa evidenció la crisis de seguridad al interior del penal. A raíz de ese hecho, se reforzaron los operativos y las revisiones constantes por parte de las autoridades.

El incidente más reciente se registró el 17 de octubre, mes en el que tres reclusos perdieron la vida: uno durante un altercado y dos más por causas presuntamente naturales, situación que ha derivado en las investigaciones por parte de las autoridades investigadoras.