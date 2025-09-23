Investigan como feminicidio asesinato de trabajadora de la FGE en Guamúchil

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) investiga como feminicidio el caso de María Lourdes “N.”, integrante del personal administrativo de la propia institución, quien fue asesinada presuntamente por su pareja sentimental, en hechos registrados en el municipio de Salvador Alvarado.

De acuerdo con la información oficial, el incidente ocurrió la mañana del lunes 22 de septiembre, alrededor de las 09:00 horas, cuando la víctima y el presunto agresor se encontraban a bordo de un vehículo de la marca Chevrolet, sobre el bulevar Leonismo Internacional, en la ciudad de Guamúchil.

Según las primeras indagatorias, el hombre habría disparado contra María Lourdes, provocándole la muerte en el lugar. Posteriormente, él mismo se causó una lesión por arma de fuego, por lo que fue trasladado con vida al Hospital del IMSS en Guamúchil, donde más tarde se confirmó su fallecimiento.

La Fiscalía informó que mantiene abierta la carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio, con el objetivo de esclarecer los hechos y confirmar las circunstancias del crimen.