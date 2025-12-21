Investigan como homicidio por enfrentamiento la muerte de dos personas en Las Coloradas, en Culiacán

CULIACÁN._ Como homicidio por enfrentamiento investigará la Fiscalía General del Estado el caso de los dos hombres privados de la vida a balazos la noche del 20 de diciembre en la colonia Las Coloradas, al sur de Culiacán.

En su informe de los hechos delictivos registrados durante la jornada del sábado en el estado, la autoridad investigadora informa que se registraron cuatro carpetas de investigación por el caso de cinco personas sin vida, sin embargo, excluyó los dos reportados en el sector antes mencionado.

Según el comunicado, en la colonia de Las Coloradas, en Culiacán, se localizaron dos personas sin vida, quedando registrados en una carpeta de investigación por el caso de homicidio por enfrentamiento, sin definir si en el intercambio de tiros participaron las fuerzas militares.

Esto se informa luego de que, según reportes preliminares, se había señalado que ambas personas habían sido asesinadas por civiles armados a bordo de una unidad automotriz.