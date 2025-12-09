Investigan omisión policial tras ataque e incendio que dejó dos muertos en Villa Unión, Mazatlán

Elementos de la Policía Municipal de Mazatlán son investigados por su presunta omisión durante el ataque e incendio de una vivienda en Villa Unión, donde una pareja perdió la vida el pasado domingo, confirmó la fiscal general del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

De acuerdo con testimonios de vecinos, las corporaciones de seguridad tardaron en acudir al llamado de auxilio pese a que las llamas consumían la fachada y se extendían por el interior del domicilio. Habitantes de la zona y trabajadores cercanos intentaron sofocar el fuego antes de la llegada de bomberos.

Las víctimas, Vicente “U” y Daniela “N”, fueron encontrados sin vida en el baño de la vivienda. De acuerdo con la autoridad ministerial, fallecieron por intoxicación de monóxido de carbono luego de que los atacantes habrían disparado contra la fachada y provocado el incendio.

Durante la inspección pericial, se aseguraron dos artefactos explosivos sin detonar localizados al interior del inmueble.

Sánchez Kondo señaló que, de comprobarse la omisión de los agentes municipales, se procederá a determinar responsabilidades.

La FGE mantiene abierta la investigación por el delito de homicidio doloso, mientras continúan los análisis periciales para esclarecer el móvil del ataque y la participación de los involucrados.