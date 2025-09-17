Investigan posible resto humano abandonado frente a campos de beisbol en Aguaruto, Culiacán

CULIACÁN. _ Un inusual hallazgo movilizó la mañana de este miércoles 17 de septiembre a corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.

El reporte se realizó alrededor de las 9:00 horas, sobre la avenida Canal de Suez, entre las calles Avellana y Del Olmo, frente a los campos de béisbol y a unos metros de una escuela secundaria.

En el lugar, las autoridades encontraron un recipiente de plástico transparente con agua, que contenía un posible resto corporal, acompañado de un mensaje escrito.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si se trata de una parte anatómica humana. Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron solicitados para realizar las diligencias correspondientes y determinar la naturaleza exacta del contenido en el recipiente.

El área fue acordonada mientras se llevan a cabo las investigaciones.