$!Investigan supuesta fosa clandestina en las inmediaciones de El Verde, Concordia

CONCORDIA. _ En completo hermetismo, elementos de fuerzas federales investigan una supuesta fosa clandestina o el lugar de hallazgo de cuerpos sin vida tras un probable enfrentamiento en las últimas horas, entre cerros, a unos 3 kilómetros al sur de El Verde, Concordia. Al lugar han arribado decenas de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República.

También llegaron dos unidades de una funeraria con sede en Mazatlán, pero los elementos militares no les permitieron avanzar y los regresaron por la brecha de acceso.

Desde el pasado domingo, cuando se anunció el reforzamiento de la búsqueda de los 10 mineros privados de la libertad desde el 23 de enero, el operativo se ha concentrado en esta zona de El Verde, a unos 14 kilómetros al norte de la cabecera municipal. “Nosotros no sabemos nada”, fue lo único que dijeron los militares, quienes pidieron al personal de prensa que se retirara de la zona.

Durante las últimas horas se han reportado presuntos enfrentamientos en esta región, que comprende poblados como El Verde, Zavala, Tepuxta, La Concepción, Cerritos, Las Iguanas y San Juan de Jacobo. En Cerritos, los padres fueron por sus hijos a la escuela debido a los reportes de supuestos enfrentamientos, por lo que prefirieron que no hubiera clases.