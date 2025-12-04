Investigan varias hipótesis en ataque con explosivo a instalaciones de Seguridad Pública de Mazatlán

“A nosotros de manera particular no nos informan sobre los avances, nosotros aportamos los datos con lo que nosotros contamos en su momento, alguna solicitud por parte del Ministerio Público que se atienden de manera inmediata, el acordonamiento del lugar que es muy importante la preservación del mismo para que en su momento los peritos realizaran la diligencia correspondiente, pero un avance como tal no nos informan, yo estoy seguro que sí debe haber por parte de la Fiscalía”, continuó.

Agregó que de manera particular no le informan de las investigaciones que realiza personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa sobre esos hechos.

A ocho días de que se cometió un ataque con un artefacto explosivo en el estacionamiento del Centro de Seguridad Ciudadana en Mazatlán, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, manifestó que son muchas las hipótesis de la agresión, pero no se atrevería a mencionar una en particular.



La tarde-noche del jueves 27 de noviembre fue arrojado un artefacto explosivo en el estacionamiento del Centro de Seguridad Ciudadana, ubicado en el Libramiento Luis Donaldo Colosio, en la Colonia Huertos Familiares, que dejó cuatro vehículos dañados y otros con afectaciones en los vidrios, sin que se registraran personas lesionadas.

En dicho inmueble se encuentran las oficinas de la SSPM, de la Policía de Tránsito Municipal, los Juzgados de Barandilla y de la Coordinación Municipal de Protección Civil.

Barrón Valdez también expresó que no le informan de las investigaciones de ataques previos con explosivos a una patrulla en la Colonia Ricardo Flores Magón y a otra patrulla en el Fraccionamiento Esmeralda.

“Lo que pasa es que nosotros no somos la autoridad como para que nos informen sobre avances sobre eso, entonces es un trabajo que tienen de manera particular (la Fiscalía del Estado), a nosotros nos solicitan la información, nosotros la proporcionamos, proporcionamos las unidades, los testimonios de los mismos elementos, en su momento ya se realizaron y la Fiscalía es la que realiza todas las diligencias correspondientes, nosotros estamos muy atentos a eso”, asentó.

También dijo que ha habido muchas detenciones por parte de elementos de la SSPM por delitos de robo de vehículos, de motocicletas, detenciones por robo a casa habitación, se realizan un aproximado de 300 detenciones semanales por faltas administrativas, 10, 12, 15 detenciones por delitos, por lo que son muchas las hipótesis de la agresión del pasado 27 de noviembre, pero no se atrevería a decir una en particular.

“Son muchísimas las actividades que realizamos dentro de la Secretaría de Seguridad Pública... son muchísimas hipótesis, no me atrevería a decir una en particular”, expresó Barrón Valdez.