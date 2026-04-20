$!Investigarán autoridades causa de incendio en restaurante de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Las autoridades serán las encargadas de determinar las causas del incendio registrado la noche del domingo 19 de abril en el restaurante El Muchacho Alegre, establecimiento que fue evacuado tras el reporte del siniestro.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la administración del lugar informó que el fuego fue controlado de manera rápida por los trabajadores, lo que permitió garantizar la seguridad de aproximadamente 100 personas que se encontraban en el sitio.
“Las autoridades locales ya han intervenido para investigar causas y verificar la seguridad del lugar”, señalan.
Pese a que el reporte oficial de las autoridades municipales calificó el hecho como un conato, versiones de personas presentes en el restaurante indicaron que el fuego pudo ser provocado, pues testigos señalaron que un hombre ingresó al establecimiento y abandonó una mochila que comenzó a incendiarse a los pocos minutos, alcanzando las llamas una de las paredes del local.
Personal de Protección Civil y bomberos acudieron al sitio para verificar la seguridad de la infraestructura y descartar riesgos adicionales, confirmando que no se registraron personas lesionadas durante el incidente.