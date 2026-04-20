$!Investigarán autoridades causa de incendio en restaurante de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Las autoridades serán las encargadas de determinar las causas del incendio registrado la noche del domingo 19 de abril en el restaurante El Muchacho Alegre, establecimiento que fue evacuado tras el reporte del siniestro.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la administración del lugar informó que el fuego fue controlado de manera rápida por los trabajadores, lo que permitió garantizar la seguridad de aproximadamente 100 personas que se encontraban en el sitio.