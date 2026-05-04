$!Irrumpe operativo del GOES en departamento del Tres Ríos, en Culiacán

La noche de este domingo se reportó un fuerte operativo por parte de elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva (PEP), dentro de una torre de departamentos ubicada en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán. El dispositivo de seguridad ocurre luego de que la madrugada de este domingo se registraron dos eventos violentos, en la plaza que se ubica junto a la torre de departamentos, que dejaron a tres personas muertas.





Según los reportes de residentes cerca de las 23:00 horas de este 3 de mayo, agentes presuntamente adscritos al GOES irrumpieron en los condominios e intentaron ingresar a algunos. En el lugar, los uniformados aseguraron que se trata de recorridos de seguridad, derivados de denuncia ciudadanas sobre la presunta presencia de sujetos armados en la zona.







