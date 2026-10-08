$!Irrumpen familiares en el Penal de Mazatlán ante falta de información sobre víctimas de riña

MAZATLÁN_ Ante la falta de información oficial sobre las personas que resultaron fallecidas y heridas durante un enfrentamiento registrado este jueves en el interior del Centro Penitenciario de El Castillo, familiares de personas privadas de la libertad irrumpieron en las inmediaciones del reclusorio. Luego de permanecer cerca de seis horas a la espera de una respuesta por parte de las autoridades penitenciarias, algunos familiares ingresaron a la primera barrera perimetral del centro penitenciario, en un intento por obtener información sobre la situación que prevalecía al interior del penal y conocer el estado de salud de sus seres queridos.





La inconformidad se produjo en medio de la incertidumbre que enfrentaban las personas reunidas en las inmediaciones del reclusorio, quienes esperaban conocer si sus familiares se encontraban entre las víctimas de la riña, así como la identidad de las personas que perdieron la vida o resultaron lesionadas durante los hechos. Aunque las autoridades se comprometieron a proporcionar información sobre lo ocurrido al interior del Penal de Mazatlán, transcurrieron cinco horas sin que salieran a atender a los familiares ni ofrecieran detalles sobre la identidad de las personas fallecidas y heridas, lo que prolongó la incertidumbre entre quienes permanecían en las inmediaciones del reclusorio.





La ausencia de información mantuvo a los familiares a la espera de una respuesta oficial, sin que pudieran confirmar la situación en la que se encontraban las personas privadas de la libertad por las que acudieron al lugar. La irrupción se limitó a la primera barrera perimetral del penal, de acuerdo con la información disponible, en un escenario de tensión provocado por la falta de respuestas sobre las consecuencias del enfrentamiento armado.





Mientras tanto, los familiares continuaban buscando información sobre sus seres queridos, a la espera de que las autoridades penitenciarias o de seguridad dieran a conocer el saldo de la riña y las identidades de las personas fallecidas y heridas. Más tarde, el Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, salió del penal y dio a conocer los nombres de los 9 internos muertos y de los 16 heridos a balazos dentro del Penal El Castillo, en Mazatlán, durante la agresión armada la mañana de este jueves 8 de octubre.