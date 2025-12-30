$!Jazmín Cristina desapareció hace 16 días en Mazatlán; activan ficha de búsqueda

Por la desaparición de Jazmín Cristina Osuna Cruz, de 18 años, fue activado el Protocolo Alba, luego de ser reportada como desaparecida en el municipio de Mazatlán desde hace 16 días.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), la joven fue vista por última vez el 14 de diciembre de 2025 en el fraccionamiento Pradera Dorada III, sin que hasta el momento se tengan datos sobre su paradero. La denuncia por su desaparición fue presentada el 30 de diciembre de 2025.