$!Jazmín Cristina desapareció hace 16 días en Mazatlán; activan ficha de búsqueda

Por la desaparición de Jazmín Cristina Osuna Cruz, de 18 años, fue activado el Protocolo Alba, luego de ser reportada como desaparecida en el municipio de Mazatlán desde hace 16 días.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), la joven fue vista por última vez el 14 de diciembre de 2025 en el fraccionamiento Pradera Dorada III, sin que hasta el momento se tengan datos sobre su paradero. La denuncia por su desaparición fue presentada el 30 de diciembre de 2025.
Jazmín Cristina es de nacionalidad mexicana, mide 1.64 metros, es de complexión delgada, tez blanca, cabello lacio, corto y castaño claro. Tiene ojos grandes color café oscuro, cejas pobladas, nariz mediana y recta, así como labios gruesos. Como seña particular, cuenta con un tatuaje en la pierna derecha de aproximadamente 10 centímetros, cuya forma se desconoce. Al momento de su desaparición vestía blusa negra y short negro.
Las autoridades señalaron que su integridad podría encontrarse en riesgo, por lo que se solicita el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a su localización.
Los reportes pueden realizarse de manera confidencial a la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, a los teléfonos 800 890 90 92 y (667) 716 70 90.