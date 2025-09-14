Jesamel, maestra de primaria perdió la vida frente a su familia en ataque armado en Isla Cortés, Navolato

La maestra de primaria Jesamel Rodríguez Zazueta, de aproximadamente 39 años de edad, perdió la vida la noche del sábado durante un ataque armado registrado en la caseta de acceso a Isla Cortés, en Altata, Navolato.

De acuerdo con los reportes, la docente de la escuela Francisco Gil Leyva viajaba en un automóvil junto a su esposo y sus dos hijas, una de 2 meses y otra de 3 años, cuando ocurrieron los hechos.

La familia resultó ilesa, sin embargo, Jesamel murió de manera instantánea tras recibir un disparo en el rostro.

El vehículo quedó con múltiples impactos de bala y fue asegurado por la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.