Jesamel, maestra de primaria perdió la vida frente a su familia en ataque armado en Isla Cortés, Navolato

La maestra de primaria Jesamel Rodríguez Zazueta, de aproximadamente 39 años de edad, perdió la vida la noche del sábado durante un ataque armado registrado en la caseta de acceso a Isla Cortés, en Altata, Navolato.
De acuerdo con los reportes, la docente de la escuela Francisco Gil Leyva viajaba en un automóvil junto a su esposo y sus dos hijas, una de 2 meses y otra de 3 años, cuando ocurrieron los hechos.
La familia resultó ilesa, sin embargo, Jesamel murió de manera instantánea tras recibir un disparo en el rostro.
El vehículo quedó con múltiples impactos de bala y fue asegurado por la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.
En el mismo ataque, otra mujer de 30 años resultó herida de gravedad al recibir tres impactos de bala, y permanece hospitalizada, confirmó la Secretaría de Salud.
Inicialmente se había reportado otro lesionado, pero las autoridades estatales informaron que no cuentan con más registros de heridos.
En el puerto de Altata, también se reportó el incendio de un hotel, con daños materiales, y un ataque a balazos contra las oficinas de la sindicatura, que sufrió múltiples impactos de arma de fuego.