Jesús Abraham, señalado de asesinar de Mizael, rechazó defensa pública y pidió abogado particular

CULIACÁN. _ El mediodía de este miércoles, Jesús Abraham “N” fue puesto ante un juez en la audiencia inicial en su contra, acusado del asesinato del joven Ricardo Mizael, pero la audiencia continuará hasta este jueves, debido a que el imputado solicitó llevar a su abogado particular, en lugar de una defensora pública.

La audiencia fue pospuesta para este jueves a las 11:30 horas, en la Sala B, del Centro de Justicia Penal y Oral de Sinaloa.

Jesús Abraham “N” se conectó vía zoom, debido a que no se encuentra detenido en el penal de Aguaruto.

Previo al inicio de la audiencia, la defensora pública señaló que no tuvo oportunidad de hablar con el imputado con anterioridad, por lo que la sala tuvo que vaciarse para ambos platicaran sobre el caso.

La audiencia, ya con la jueza Rosario Adriana Gerardo Sánchez en el estrado, inició a las 13:03 horas. Al imputado se le acusa de homicidio calificado.

En la transmisión, Jesús Abraham lucía tranquilo, se dejó ver con el cabello muy corto y vestido con una camiseta beige y el número 4395 en la zona izquierda de su pecho.

Luego de que la jueza le preguntó a Jesús Abraham sobre sus derechos, éste prefirió no tomar la protesta a la defensora pública, por sugerencia de su familia, pues en otro juicio en su contra lleva la representación de un abogado particular, mismo que pretende que también lleve el caso.

Antes de cerrar la audiencia, la Fiscalía General del Estado solicitó a la jueza que la audiencia se realizara de forma privada debido “a las características del crimen” y porque la víctima “es menor de edad”.

Este crimen, ocurrido el 11 de febrero de 2026, desató una ola de indignación entre la ciudadanía, sobre todo después de que se supo que Ricardo Mizael salió de su casa en el fraccionamiento Los Ángeles, en el sector noreste de Culiacán, a una farmacia cercana para comprar un biberón y leche para alimentar a unos gatitos que acababa de rescatar de la calle.

En ese momento que se dirigía a la farmacia, por la carretera que conduce a Imala, fue interceptado por sujetos armados que le dispararon a quemarropa y lo dejaron muerto, tendido sobre la banqueta.

El 22 de febrero de 2026, familiares, amigos y residentes de Culiacán, molestos por el crimen, marcharon para exigir justicia por este caso y otros ocurridos durante una crisis por la que atraviesa el estado de Sinaloa, desde el pasado 9 de septiembre de 2024, cuando estalló la guerra de facciones del Cártel de Sinaloa.