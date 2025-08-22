Jesús Antonio, es el hombre que fue localizado sin vida en Las Cribas de Aguaruto

CULIACÁN. _ Como Jesús Antonio “N”, fue identificado el hombre que fue hallado sin vida la noche del miércoles 20 de agosto por un camino de terracería que conduce a Las Cribas de la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán.

Familiares de la víctima se presentaron ante el Ministerio Público para identificar el cuerpo y continuar con el proceso legal correspondiente.

El hecho

El hallazgo se registró alrededor de las 17:49 horas, cuando un transeúnte que pasaba por la zona observó el cadáver y dio aviso a las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba boca abajo, entre la maleza, con las manos esposadas y visibles impactos de bala en el cuerpo. Vestía playera negra y pantalón de mezclilla.