Seguridad
|
Cuerpo identificado

Jesús Antonio, es el hombre que fue localizado sin vida en Las Cribas de Aguaruto

El hallazgo ocurrió el pasado miércoles 20 de agosto por un camino de terracería que conduce a Las Cribas de la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
22/08/2025 15:12
22/08/2025 15:12

CULIACÁN. _ Como Jesús Antonio “N”, fue identificado el hombre que fue hallado sin vida la noche del miércoles 20 de agosto por un camino de terracería que conduce a Las Cribas de la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán.

Familiares de la víctima se presentaron ante el Ministerio Público para identificar el cuerpo y continuar con el proceso legal correspondiente.

El hecho

El hallazgo se registró alrededor de las 17:49 horas, cuando un transeúnte que pasaba por la zona observó el cadáver y dio aviso a las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba boca abajo, entre la maleza, con las manos esposadas y visibles impactos de bala en el cuerpo. Vestía playera negra y pantalón de mezclilla.

#Seguridad
#Homicidios
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube