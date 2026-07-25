Jesús, de 15 años, muere tras chocar en moto contra una barda en La Palma, Navolato

Jesús Ernesto, un menor de 15 años, perdió la vida la tarde de este sábado luego de sufrir un accidente cuando circulaba a bordo de una motocicleta y se impactó contra una barda en la sindicatura de Villa Ángel Flores “La Palma”, en Navolato.

De acuerdo con los primeros reportes, tras el impacto, personas que se encontraban en el lugar auxiliaron al adolescente y posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones que presentó, Jesús Ernesto falleció minutos después.

Elementos de la Fiscalía General del Estado, agentes de investigación, peritos y personal del Servicio Médico Forense acudieron al hospital para realizar las diligencias correspondientes.