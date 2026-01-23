$!Jesús Ramón desaparece en la Isla Musala; familiares piden ayuda para localizarlo

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa emitió una ficha de búsqueda tras la desaparición de Jesús Ramón Gutiérrez Meza, de 16 años, quien fue visto por última vez el pasado jueves 22 de enero en el sector de la Isla Musala.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, al momento de su desaparición, el menor vestía una playera de manga corta color rojo, pantalón de mezclilla azul y tenis negros. Como señas particulares que pueden facilitar su identificación, su familia destaca un lunar en la parte interna del ojo derecho, con apariencia similar a una mancha de sangre, y una cicatriz visible en la ceja izquierda.