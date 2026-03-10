Jornada de lunes deja un homicidio y restos óseos hallados en Culiacán: FGE

Este lunes 9 de marzo finalizó con saldo de una persona asesinada, así como el hallazgo de restos óseos en Culiacán, informó la Fiscalía General del Estado.

El ente ministerial dio a conocer en su recuento delictivo diario que el homicidio tuvo lugar sobre la Avenida Los Laureles, en la Colonia 5 de Febrero, en la capital sinaloense, por lo que se abrió carpeta de investigación.

Aunado a eso, fueron localizados restos óseos en un camino de terracería que conduce al poblado El Alata, de la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán.

Dicho hallazgo derivó de una jornada de rastreo en la que participó el colectivo de búsqueda Madres en Lucha por tu Regreso a Casa A.C, junto con autoridades ministeriales y de seguridad.

Por otro lado, la FGE cerró este lunes con cuatro denuncias por robo de vehículo en la región centro de la entidad.

Finalmente, la institución procuradora añadió a su informe una denuncia recibida por el delito de privación de la libertad personal, también en la zona centro de Sinaloa.