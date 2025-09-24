Jornada de robos violentos de autos incluyen camioneta de la CFE

CULIACÁN._ Este miércoles se registró una serie de robos de vehículos perpetrados por grupos armados en Culiacán, Navolato y Eldorado, con al menos nueve reportes que generaron alarma entre la población.

Entre los incidentes, un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue interceptado mientras conducía una Chevrolet Silverado 2024 blanca en el sector Humaya. Tras ser golpeado y privado de su libertad por unos minutos, fue abandonado en la colonia Villas del Río, donde recibió atención de las autoridades. La camioneta fue localizada mediante su GPS cerca del panteón de Bacurimí y asegurada por la Policía Estatal Preventiva.

Entre los vehículos robados de este miércoles se encuentran:

- Peugeot Rifter blanca, colonia Capistrano, Culiacán.

- Kia Forte 2022 oscuro, colonia Vicente Guerrero, Culiacán.

- Ford Ranger 2010 negra, estacionamiento de Plaza Izagar, Eldorado.

- Motocicleta Italika FT 150 negra, salida de Villa Juárez hacia Villamoros, Navolato.

- Honda Accord 2008 gris, colonia Guadalupe, Culiacán.

- Toyota Hilux 2025 blanca doble cabina, inmediaciones del Hospital Civil, Culiacán.

- Kia K4 2026, colonia Terranova, Culiacán.

- Chevrolet Silverado 2024 de la CFE, colonia Praderas del Humaya, recuperada en Bacurimí, Culiacán.

- Mazda CX-30 2024 color tinto, crucero de la 20, salida de Villa Juárez hacia Culiacán.

La violencia y frecuencia de estos robos ha generado preocupación entre los habitantes que se mantienen en alerta ante nuevos incidentes.