Jornada de violencia deja diez homicidios en Sinaloa este jueves

CULIACÁN. _ Una jornada de alta violencia golpeó a Sinaloa el jueves 25 de junio, al concluir con el registro de 10 personas asesinadas en los municipios de Culiacán y Escuinapa, además de formalizarse dos denuncias por robo de vehículo y tres por privación de la libertad.

De acuerdo con el informe de hechos delictivos emitido por la Fiscalía General del Estado (FGE), el Ministerio Público abrió cinco carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso y dos más correspondientes al delito de feminicidio.

El recuento oficial de la representación social establece que, en la capital del estado, una víctima fue localizada en las inmediaciones del bulevar Fuerza Aérea Mexicana y la carretera Culiacán–Las Brisas. Otro hallazgo ocurrió en la colonia Villa de Santa Anita. Asimismo, se reportó el deceso de dos hombres y una mujer en la colonia Infonavit Solidaridad, cuyo expediente quedó integrado bajo los delitos de homicidio doloso y feminicidio.

La numeralia delictiva en Culiacán continuó con la localización de dos cuerpos en la colonia Pemex y una víctima más del sexo femenino por hechos ocurridos en la colonia República Mexicana, caso que se investiga de manera específica como feminicidio.

Por otra parte, en el municipio de Escuinapa, dos personas fueron encontradas sin vida a un costado de la autopista Mazatlán–Tepic.

En el renglón de delitos patrimoniales, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo de la Región Centro recibió dos denuncias formales durante el día. En tanto, ante la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas se interpusieron tres denuncias en la Región Centro por el delito de privación de la libertad personal.

Es preciso señalar que tan solo este jueves, tres mujeres fueron privadas de la vida en ataques directos registrados en distintos puntos de Culiacán durante la tarde. Con estos hechos, el número de mujeres asesinadas en lo que va de junio ascendió a siete en Sinaloa, de las cuales seis corresponden a casos ocurridos en Culiacán.