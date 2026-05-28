Jornada violenta del miércoles en Sinaloa cierra con siete homicidios

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado informó que durante el miércoles 27 de mayo se iniciaron cuatro carpetas de investigación por homicidio doloso, derivado de la localización de siete personas sin vida en distintos puntos de Sinaloa.

De acuerdo con el reporte diario emitido por la dependencia este jueves 28 de mayo, en Culiacán se localizaron tres víctimas: una en el sector Infonavit Barrancos y dos más en la colonia Estela Ortiz de Toledo.

El primero de los hechos ocurrió durante la madrugada del miércoles en Infonavit Barrancos, alrededor de la 01:00 hora, donde un hombre fue asesinado a balazos al interior de una vivienda ubicada sobre la calle Municipio Libre, entre Privada de Los Empaques y la avenida Varsovia.

Horas más tarde, en la colonia Estela Ortiz, fueron localizados restos humanos correspondientes a dos personas abandonados en maletas y bolsas frente a unas canchas deportivas y a una cuadra de un jardín de niños.

En el municipio de Rosario, autoridades localizaron los cuerpos decapitados y desmembrados de un hombre y una mujer en el entronque de la carretera México 15 con la carretera estatal hacia la sindicatura de Chametla.

De acuerdo con los reportes preliminares, las cabezas de las víctimas estaban sobre el suelo, mientras que los cuerpos fueron encontrados dentro de un costal cubierto con maíz.

Mientras tanto, en Mazatlán fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos hombres sobre un camino de terracería en las inmediaciones del Ejido El Castillo, frente al penal de la ciudad.

La Fiscalía también informó que durante la jornada se registraron seis denuncias por robo de vehículo en la Región Centro y cuatro denuncias por privación de la libertad personal ante la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas.