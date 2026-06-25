Jornada violenta en Sinaloa deja cuatro homicidios y diez robos de vehículos en un solo día

CULIACÁN. _ Una jornada de violencia se registró en Sinaloa este miércoles 24 de junio, al contabilizarse cuatro homicidios dolosos, diez denuncias por robo de vehículo y una por privación de la libertad personal, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En Culiacán, el ente ministerial tomó conocimiento del fallecimiento de tres personas a causa de agresiones violentas. Las víctimas fueron localizadas en la colonia Prados del Sol, un enfermero del Instituto Mexicano del Seguro Social en la colonia Antonio Rosales, y un menor de edad en el sector Lomas de Rodriguera. En el municipio de Escuinapa se registró el hallazgo de un cuerpo sobre la autopista Mazatlán–Tepic.

A estos hechos se sumó la integración de una carpeta de investigación por homicidio doloso tras el deceso en un hospital de un empleado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El trabajador universitario recibía atención médica luego de haber ingresado con heridas producidas por proyectil de arma de fuego desde el pasado 11 de mayo.

Por otra parte, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro formalizó diez denuncias por el despojo de unidades motorizadas, mientras que en la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas se notificó una querella en la zona centro por el delito de privación de la libertad personal.

Los saldos de la Ola

El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 21 de junio de 2026 es de:

◉ 3,434 homicidios dolosos (5.3 diarios)

◉ 3,990 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)

◉ 11,649 vehículos robados (17.9 diarios)

◉ 3,680 personas detenidas (5.7 diarios)

◉ 194 personas abatidas