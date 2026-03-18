$!José Ambrocio desapareció en Jesús María, Culiacán; lo buscan desde la noche del lunes

CULIACÁN. _ José Ambrocio Ríos Quintero, de 50 años, fue reportado por sus familiares como desaparecido desde la noche del 16 de marzo, cuando salió de su domicilio en la comunidad de Jesús María, al norte del municipio de Culiacán.

Tanto la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa como el colectivo Sabuesos Guerreras activaron las alertas y publicaron en sus redes las fichas de búsqueda.

José Ambrocio fue visto por última vez a las 23:00 horas del lunes, cuando salió de su casa en una motocicleta color plata, y hasta el momento sus familiares y amigos desconocen su paradero.

Desde ese día viste una playera color beige y un pantalón de mezclilla azul marino.

Según la ficha, el vecino de Jesús María es de tez blanca, complexión mediana, estatura aproximada de 1.75 metros, cara ovalada, ojos chicos color café oscuro, nariz recta con base ancha, cabello lacio color entrecano, frente mediana, boca mediana con labios delgados y cejas pobladas.