José Antonio Jiménez Nevárez, quinto minero identificado en fosa de El Verde, Concordia

CONCORDIA. _ José Antonio Jiménez Nevárez, de 34 años, es el quinto trabajador minero identificado entre los cuerpos hallados en la fosa clandestina localizada cerca del poblado de El Verde, en Concordia.

Según su ficha de búsqueda, la última vez que se le vio con vida fue el 23 de enero a las 7:00 horas en el Centro de Concordia.

Como se informó en su momento, la mañana del 23 de enero un grupo armado privó de la libertad a 10 trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp.

El domingo 1 de febrero, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, anunció que, por instrucciones de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y del Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, se implementó un operativo especial con 1,190 elementos de fuerzas federales, apoyados por tres helicópteros y dos aviones Texan.

Desde entonces, las acciones se han concentrado en las inmediaciones de El Verde, a unos 14 kilómetros al norte de la ciudad de Concordia, y se han extendido a El Rosario y Escuinapa.

El pasado viernes, las fiscalías generales de la República y del Estado de Sinaloa confirmaron el hallazgo de la fosa clandestina y de cuerpos y restos humanos.

Hasta ahora, han sido identificados cinco cuerpos de trabajadores mineros, según información de medios de comunicación de Zacatecas, Chihuahua y otras instituciones.