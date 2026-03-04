José Wilfredo “N” es el hombre localizado sin vida en Bosques del Álamo, al norte de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre que fue localizado sin vida y con quemaduras parciales la mañana de este miércoles en el fraccionamiento Bosques del Álamo, al norte de la ciudad, fue identificado formalmente por las autoridades.

Se trata de José Wilfredo “N”, de 40 años de edad. La identidad de la víctima se dio a conocer tras el ingreso de los restos a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde peritos realizarán la necropsia de ley para determinar las causas exactas del fallecimiento.

Hasta el momento, las corporaciones de seguridad no han precisado mayores datos sobre el lugar de residencia de la persona o si existía previamente una ficha de búsqueda por desaparición en su contra.