Joven baleado en campo agrícola de Culiacán murió esperando atención médica

CULIACÁN. _ El hombre que fue herido de bala en las cuarterías del campo agrícola Santa Martha, en la sindicatura de Costa Rica, murió sin recibir atención médica, confirmaron autoridades este martes.

De acuerdo con información confirmada por autoridades en el lugar, el ataque fue reportado a las 11:00 horas de este martes. Sin embargo, la víctima no recibió atención médica ni auxilio por parte de cuerpos de seguridad.

Dos horas después, el joven jornalero agrícola murió desangrado a un costado de las escaleras, en la entrada de los cuartos, y bajo un árbol alrededor de las 13:00 horas sin que hubiera podido ser trasladado a un hospital.

El hecho

