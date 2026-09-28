Joven baleado en la colonia Antonio Nakayama muere horas después en un hospital de Culiacán

CULIACÁN. _ El joven que resultó herido durante un ataque a balazos registrado la noche del domingo en un domicilio de la colonia Antonio Nakayama, en el sector Barrancos, al surponiente de Culiacán, murió horas después debido a la gravedad de las lesiones.
La víctima fue identificada como Jesús Geovanni, de aproximadamente 33 años, quien presentó alrededor de tres heridas producidas por impactos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.
Tras el ataque, ocurrido alrededor de las 19:00 horas del domingo 27 de septiembre, el joven fue trasladado de urgencia a un hospital de Culiacán a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, donde posteriormente perdió la vida.
De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del sector alertaron a las autoridades sobre varias detonaciones de arma de fuego. Al llegar al lugar, elementos de seguridad localizaron al joven herido dentro del domicilio, el cual también presentó daños provocados por los disparos.
Con el fallecimiento de Jesús Geovanni, el hecho pasó de un ataque con una persona lesionada a una investigación por homicidio, mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió la agresión y determinar la identidad de los responsables.