Joven baleado en la colonia Antonio Nakayama muere horas después en un hospital de Culiacán

CULIACÁN. _ El joven que resultó herido durante un ataque a balazos registrado la noche del domingo en un domicilio de la colonia Antonio Nakayama, en el sector Barrancos, al surponiente de Culiacán, murió horas después debido a la gravedad de las lesiones.

La víctima fue identificada como Jesús Geovanni, de aproximadamente 33 años, quien presentó alrededor de tres heridas producidas por impactos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

Tras el ataque, ocurrido alrededor de las 19:00 horas del domingo 27 de septiembre, el joven fue trasladado de urgencia a un hospital de Culiacán a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, donde posteriormente perdió la vida.