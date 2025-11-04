Joven ciclista resulta herida tras ataque armado en el fraccionamiento Zona Dorada

CULIACÁN. _ Una mujer identificada como Paula Lizbeth, de 23 años de edad, resultó herida por disparos de arma de fuego durante la madrugada de este martes 4 de noviembre de 2025, en el fraccionamiento Zona Dorada, perteneciente al sector Los Ángeles, en esta ciudad.

Según los primeros reportes, la joven se desplazaba en bicicleta sobre el bulevar Del Lago cuando fue agredida por un hombre armado que posteriormente huyó del lugar.

La víctima quedó tendida sobre la vialidad, por lo que testigos dieron aviso al número de emergencias 911, solicitando la presencia de autoridades y cuerpos de auxilio.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y pidieron apoyo a paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios a la afectada y la trasladaron a un hospital, donde permanece bajo observación médica.

Hasta el momento se desconoce el motivo de la agresión y el estado actual de salud de la lesionada. Personal de diversas corporaciones policiacas acordonó el área y recolectó indicios para dar inicio a las investigaciones correspondientes.