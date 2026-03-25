$!Joven da a luz en su casa en Mazatlán con apoyo de Bomberos Veteranos

MAZATLÁN. _ Una joven de 19 años dio a luz en el interior de su domicilio con el apoyo de paramédicos de Bomberos Veteranos, luego de que el trabajo de parto iniciara de manera repentina y no alcanzara a ser trasladada a un hospital.
El reporte de auxilio se registró alrededor de las 11:30 horas, en una vivienda del fraccionamiento Santa Fe Los Ángeles, donde la mujer, identificada como Luz María, solicitó una ambulancia tras presentar contracciones.
Al arribo de los paramédicos, la labor de parto ya se encontraba en una fase avanzada, por lo que brindaron asistencia en la propia recámara, donde se logró el nacimiento de una niña. Los rescatistas realizaron el corte del cordón umbilical y estabilizaron a ambas.
Posteriormente, la madre y la recién nacida fueron trasladadas a un hospital para continuar con la atención médica correspondiente y el registro oficial del nacimiento.