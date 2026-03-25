$!Joven da a luz en su casa en Mazatlán con apoyo de Bomberos Veteranos

MAZATLÁN. _ Una joven de 19 años dio a luz en el interior de su domicilio con el apoyo de paramédicos de Bomberos Veteranos, luego de que el trabajo de parto iniciara de manera repentina y no alcanzara a ser trasladada a un hospital.

El reporte de auxilio se registró alrededor de las 11:30 horas, en una vivienda del fraccionamiento Santa Fe Los Ángeles, donde la mujer, identificada como Luz María, solicitó una ambulancia tras presentar contracciones.